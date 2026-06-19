Netanyahu: 'Hizbullah saldırılar için çok ağır bir bedel ödeyecek'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, gece saatlerinde Lübnan'daki çatışmalar sırasında 4 İsrail askerinin ölmesinin ardından açıklama yaptı.

Netanyahu, gece saatlerinde orduya Hizbullah'a güçlü bir saldırı düzenlenmesi talimatı verdiğini belirterek, "Ordu, 80'den fazla terör hedefine saldırdı ve onlarca teröristi etkisiz hale getirdi. Ardından bu sabah, Bekaa'daki Hizbullah karargahları vuruldu. Bu sabah Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile durum değerlendirmesi yaptım.

Talimatım net: İsrail, askerlerimize veya topraklarımıza yönelik saldırıları sineye çekmeyecek ve Hizbullah bu saldırılar için çok ağır bir bedel ödeyecek. Ordu, güçlerimize ve topraklarımıza yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmek için harekete geçecek" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Lübnan'daki işgalinin süreceğini işaret eden Netanyahu, "Dün de dahil olmak üzere net bir şekilde ifade ettiğim gibi İsrail, kuzey yerleşimlerini korumak için Lübnan'ın güneyindeki güvenlik bölgesinde gerektiği kadar kalacaktır" dedi.