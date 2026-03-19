Netanyahu iddialara canlı yayında yanıt verdi: Hayattayım!

İran savaşıyla ilgili bilgilendirme yapmak üzere kameraların karşısına geçen İsrail Başbakanı Netanyahu, basın toplantısına gazetecilere seslenerek başladı ve "Öncelikle söylemek istiyorum ki hayattayım ve sizler de tanıklarısınız" dedi.

Netanyahu'nun İran'ın saldırılarında öldüğü, İsrail hükümetinin Netanyahu'nun yaşadığını göstermek için yapay zekayla videolar ürettiği iddia edilmişti.

Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Netanyahu, İran'a yönelik kara operasyonu iddialarına ilişkin, "Havadan devrim yapamazsınız, bu doğru. Karada da bir unsur olması gerekir. Kara için birçok ihtimal var, bunları paylaşmama özgürlüğünü kullanıyorum." dedi.

Netanyahu konuşmasında, İran’ın "planladıklarını gerçekleştiremeyecekleri" ölçüde bir kapasite kaybına uğratıldığını söyledi. "Ortadoğu’yu değiştireceğiz, size bunu vadediyorum" diyen Netanyahu, savaşın ne kadar süreceğine dair, “Ne kadar gerekiyorsa o kadar sürecek” dedi.

İsrail'in ABD'yi savaşa çektiğine dair iddialara yanıt veren Netanyahu, "Gerçekten birinin Trump'a ne yapacağını söyleyebileceğini düşünüyor musunuz?" şeklinde konuştu. Trump’ın "kararlarını her zaman Amerika için iyi olduğuna inandığı şeyler" ve "gelecek nesiller" için verdiğini de sözlerine ekledi.

Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma değinen Netanyahu "Amerikalılar Hürmüz Boğazı'nı açmak için çok çalışıyor, biz de onlara her açıdan yardım etmeye çalışıyoruz. Eğer başarılı olurlarsa ki bence başarılı olacaklar, petrol fiyatları düşecek." dedi.