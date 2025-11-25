Netanyahu iki ismi toplantıya çağırdı

İsrail ordusundan İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir adına yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı'nın Katz tarafından verilen yeniden inceleme talimatını medyadan, işgal altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki tatbikatı yürüttüğü sırada öğrendiği aktarıldı.

Zamir, kendisi tarafından oluşturulan heyetin hazırladığı 7 Ekim raporunun, siyasi amaçlarla kullanılmak üzere hazırlanmadığını belirtti.

Raporun İsrail ordusunun üst düzey komutanlarının 7 ay boyunca üzerinde çalışarak hazırlandığı ve Genelkurmay Başkanı tarafından sonuçlandırıldığını belirten Zamir, İsrail Savunma Bakanı Katz'ın kendisine sunulan rapora şüpheyle yaklaşmasını "şaşırtıcı" olarak tanımladı.

Zamir, heyetin yüzlerce tanığın ifadesini dinlediğini ve derinlemesine inceleme yaparak profesyonel bir süreç yürüttüğünü, bu nedenle Savunma Bakanlığı Denetçisi tarafından yapılacak 30 günlük alternatif incelemenin hükmü olmadığına işaret etti.

Katz'ın, Genelkurmay Başkanı'nın raporun ardından aldığı ilk kararlardan birinin "Eriha Duvarı" planına ilişkin derinlemesine bir soruşturma yürütmek olduğu konusunda bilgilendirildiğini ifade eden Zamir, "İsrail ordusu, ülkede kendi başarısızlıklarını kapsamlı bir şekilde inceleyen ve bunların sorumluluğunu üstlenen tek kurumdur." diyerek siyasi kademeye mesaj verdi.

İsrail Genelkurmay Başkanı, "Daha fazla inceleme gerekiyorsa, bu inceleme, İsrail ordusu dışındaki, objektif ve bağımsız bir komisyon tarafından, 7 Ekim'deki başarısızlığın öncesindeki organizasyonlar arası ve çok düzeyli süreçleri, askeri kademe ile siyasi kademe arasındaki etkileşimi de dahil olmak üzere, incelemek şeklinde yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Atamaların dondurulmasının orduya zarar vereceğini kaydeden Zamir, Savunma Bakanı'nın kararına rağmen atama görüşmelerini sürdüreceğini ve kararları onaya sunacağını vurguladı.

Netanyahu, kamuoyu önünde tartışan Katz ve Zamir'i çağırdı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kamuoyu önünde şiddetli bir tartışmaya tutuşan Savunma Bakanı Katz ve Genelkurmay Başkanı Zamir'i açıklama almak için çağırdı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, Netanyahu'nun yarın, Katz ve Zamir ile bir toplantı yapacağını aktardı.

Netanyahu'nun ikiliden kamuoyu önündeki tartışma konusunda izahat isteyeceği belirtildi.

Katz-Zamir tartışması

İsrail ordusunun 7 Ekim'deki başarısızlığına ilişkin soruşturma yürütmek için bir heyet atayan İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, heyetin raporu doğrultusunda dün Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugaylarının 7 Ekim 2023'te düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu sırasında başarısızlık gösterdikleri gerekçesiyle bazı komutanları istifa etmiş olmalarına rağmen görevden almıştı.

Zamir, mevcut istihbarat, hava kuvvetleri ve donanma komutanlarına da 7 Ekim'deki başarısızlıkları nedeniyle kınama cezası verilmesi kararı almıştı.

İsrail Savunma Bakanı Katz, Genelkurmay Başkanı Zamir'in adımına karşı, 7 Ekim'e ilişkin soruşturmasını inceleyen bağımsız heyetin kararlarının gözden geçirilmesi kararı alarak Savunma Bakanlığı Denetçisi Yair Volansky'i görevlendirmişti.

Ayrıca Katz, Volansky'nin sunacağı yeni rapora kadar İsrail ordusundaki atamaları dondurma kararı da almıştı.