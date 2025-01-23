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Netanyahu ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ABD'nin İsrail'e sarsılmaz desteğini vurguladı

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde, ABD'nin İsrail'e sarsılmaz desteği vurguladı.

Haber Merkezi
AA
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Netanyahu ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ABD'nin İsrail'e sarsılmaz desteğini vurguladı
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rubio ile Netanyahu'nun telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ABD'nin İsrail'e olan sarsılmaz desteğinin altını çizdi

Açıklamaya göre Rubio, görüşmede, ABD'nin İsrail'e olan sarsılmaz desteğinin altını çizdi ve ABD Başkanı Donald Trump için bunun en önemli öncelik olduğunu vurguladı.

Netanyahu'yu, İsrail'in "Hamas ve Hizbullah'a karşı elde ettiği başarılardan dolayı" kutlayan Rubio, Gazze'deki tüm esirlerin serbest bırakılması için çalışmaya devam edeceklerinin sözünü verdi.

Görüşmede Rubio ile Netanyahu ayrıca İran kaynaklı tehditleri de ele alarak bu konuda işbirliği halinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

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