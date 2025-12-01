  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Netanyahu ile Trump telefonda görüştü
Takip Et

Netanyahu ile Trump telefonda görüştü

 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Netanyahu ile Trump telefonda görüştü
Takip Et

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Trump'ın telefon görüşmesinde Netanyahu'yu yakın süreçte olmak üzere Washington'a davet ettiği kaydedildi.

Netanyahu ve Trump'ın, Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze Şeridi'nin askerden arındırılması ile Abraham Anlaşmalarının genişletilmesini ele aldığı kaydedildi.

İkilinin Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze'nin askerden arındırılması konularında mutabık kaldığı belirtildi.

İsrail, Trump'ın bir önceki döneminde, 2020 yılında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Fas gibi bölge ülkeleriyle "Abraham Anlaşmaları" adıyla normalleşme anlaşmaları imzalamıştı.

Son olarak Kazakistan, kasım başında Abraham Anlaşmaları'na katıldığını resmen duyurmuştu.

Dünya
Suudi Arabistan'dan Filistin'e 90 milyon dolar
Suudi Arabistan'dan Filistin'e 90 milyon dolar
Almanya, Polonya ile savunma ilişkilerini derinleştirecek
Almanya, Polonya ile savunma ilişkilerini derinleştirecek
ABD ile İngiltere ilaç fiyatlandırması konusunda anlaştı
ABD ile İngiltere ilaç fiyatlandırması konusunda anlaştı
AP Türkiye Raportörü Amor Türkiye'ye geliyor
AP Türkiye Raportörü Amor Türkiye'ye geliyor
Trump'tan İsrail'e, 'Suriye ile güçlü ve gerçek bir diyalog sürdürmesi' çağrısı
Trump'tan İsrail'e, 'Suriye ile güçlü ve gerçek bir diyalog sürdürmesi' çağrısı
Çin Uzay İstasyonu'ndaki hasarlı Şıncou-20 mekiği insansız dönecek
Çin Uzay İstasyonu'ndaki hasarlı Şıncou-20 mekiği insansız dönecek