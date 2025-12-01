Netanyahu ile Trump telefonda görüştü

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Trump'ın telefon görüşmesinde Netanyahu'yu yakın süreçte olmak üzere Washington'a davet ettiği kaydedildi.

Netanyahu ve Trump'ın, Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze Şeridi'nin askerden arındırılması ile Abraham Anlaşmalarının genişletilmesini ele aldığı kaydedildi.

İkilinin Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze'nin askerden arındırılması konularında mutabık kaldığı belirtildi.

İsrail, Trump'ın bir önceki döneminde, 2020 yılında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Fas gibi bölge ülkeleriyle "Abraham Anlaşmaları" adıyla normalleşme anlaşmaları imzalamıştı.

Son olarak Kazakistan, kasım başında Abraham Anlaşmaları'na katıldığını resmen duyurmuştu.