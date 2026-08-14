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Netanyahu, İngiltere'yi hedef aldı: Nükleer silaha sahip ilk "İslam Cumhuriyeti"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İngiltere'yi nükleer silaha sahip ilk "İslam Cumhuriyeti" diye hedef alırken, İran'ın nükleer silaha sahip ikinci "İslam Cumhuriyeti" olmasına izin vermeyeceklerini savundu.

Haber Merkezi
AA
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Netanyahu, İngiltere'yi hedef aldı: Nükleer silaha sahip ilk "İslam Cumhuriyeti"
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Likud Partisi'nin seçim kampanyası için çalışan bir şirketin stüdyosunda İsrail Ordu Radyosu'na röportaj veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in oğlu ve torununun İsrail'in dostu olduğunu söyledi.

İkilinin Altı Gün Savaşı'nda İsrail'e gelerek haberleriyle destek verdiğini ifade eden Netanyahu, İngiltere'nin bir "İsrail Cumhuriyeti"ne dönüştüğünü ileri sürdü.

Netanyahu, "Birisi, nükleer silaha sahip ilk İslam Cumhuriyeti'nin İngiltere İslam Cumhuriyeti olacağını söylemişti. Biz ise İran'ın bir başkası olmamasını sağlıyoruz" iddiasında bulundu.

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