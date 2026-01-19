Netanyahu İran, Gazze ve Barış Kurulu konularını görüşmek üzere güvenlik kabinesini topladı

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, toplantıya güvenlik şefleri de katıldı.



Güvenlik kabinesinde yer alan bakanların yanı sıra Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, dış istihbarat servisi Mossad Direktörü David Barnea ve iç istihbarat servisi Şin-Bet (Şabak) Direktörü David Zini'nin de toplantıda hazır bulunduğu aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Yürütme Kurulu'nu açıklamış, İsrail Başbakanı Netanyahu ise kurulun kendileriyle istişare edilmeksizin oluşturulduğunu ve bunun Tel Aviv yönetiminin politikalarıyla çeliştiğini ifade etmişti.

İsrail basını, Gazze Yürütme Kurulu'nda Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yer almasının Tel Aviv yönetiminin tepkisine neden olduğunu yazmıştı.

Öte yandan, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, "birkaç gün" süreceği belirtilen Yunanistan ziyareti için yarın ülkeden ayrılacağı bildirildi.

İsrailli bakanların, Yunanistan'da olduğu sürede Katz'a kimin vekalet edeceği konusunda bir oylama yaptığı, oylama neticesinde Adalet Bakanı Yariv Levin'in 19 Ocak-23 Ocak tarihlerinde, yarın ülkeden ayrılması beklenen Katz'ın görevini üstleneceği aktarıldı.