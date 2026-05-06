Netanyahu: İran konusunda ABD ile tam koordinasyon içerisindeyiz

İsrail Güvenlik Kabinesinin açılışında konuşan Netanyahu, ABD yetkilileriyle temas halinde olduklarını söyledi.

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile neredeyse her gün görüştüklerini ve bu akşam geç saatlerde de bir görüşme yapacaklarını kaydetti.

ABD ile aralarında tam bir mutabakat olduğunu ve sürprize yer olmadığını savunan Netanyahu, İran’ın zenginleştirilmiş uranyumunun ve zenginleştirme kapasitesinin ortadan kaldırılmasının en önemli hedefleri olduğunu belirtti.

Netanyahu, Trump’ın bu hedefe ulaşabileceğine inandığını, buna karşın İsrail ordusuna her türlü senaryoya hazırlıklı olma talimatı verdiğini vurguladı.