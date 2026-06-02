İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görevini devreden MOSSAD Başkanı David Barnea ile bir araya geldiğini duyurdu.

Netanyahu, "İran'ın ödediği bedel çok ağır. İran'daki bu terör rejiminin temelleri sarsıldı. Asla eskisi gibi olmayacak ve size söylüyorum sonunda yıkılacak" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Barnea'ya çabaları için teşekkür etti.

Dün düzenlenen emekliliğe ayrılma töreninde konuşan Barnea ise, "İran'ın asla nükleer silah elde edemeyeceğine söz vermiştim. Bugün, İran rejimi en zayıf, en zorlu ve en yaralı halindeyken, bu işi tamamlamanın ve bayrağına bizi yok etmeyi kazıyan rejimden intikam almanın tam zamanı. Tarihi ve önemli bir kampanyanın doruk noktasındayız" dedi.

Barnea'dan boşalan koltuğa Başbakan Binyamin Netanyahu'nun danışmanı Roman Gofman getirildi.