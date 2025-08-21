  1. Ekonomim
Netanyahu: İsrail ateşkes görüşmelerine başlayacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu: İsrail savaşın bitmesi ve rehinelerin bırakılması için ateşkes görüşmelerine başlayacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, savaşı bitirmek ve esirleri geri getirmek için, İsrail'in kabul edebileceği şartlara uygun olarak ateşkes müzakerelerine başlanması için talimat verdiğini duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü, dün yaptığı açıklamada, Gazze'nin tamamını işgal planının başlatıldığını ve Hamas ile çatışmalar yaşandığını duyurmuştu.

İsrailli esirlerin aileleri ise, İsrail yönetiminin toplumdan uzak olduğunu ve derhal anlaşma sağlanması gerektiğine dair açıklamada bulunmuştu.

Ayrıntılar geliyor... 

