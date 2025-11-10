Netanyahu kurmaylarını Türkiye için topladı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Suriye ve Gazze Şeridi’nde Türkiye’nin üstlendiği rolü görüşmek üzere güvenlik ve siyasi kurmaylarıyla bir toplantı yaptığı öğrenildi.
Türkiye’nin Gazze'deki garantör rolü İsrail gündemine oturdu. Maariv gazetesinde yer alan habere göre, Başbakan Netanyahu’nun, Gazze’de sağlanan ateşkes sürecinde garantör olarak öne çıkan Türkiye’nin hem Gazze hem de Suriye’deki faaliyetlerine ilişkin üst düzey güvenlik yetkilileriyle bir zirve gerçekleştirdiği ifade edildi.
Uluslararası güçte Türkiye tartışması sürüyor
İsrail’de ateşkesin ikinci aşaması kapsamında Gazze’ye konuşlandırılması planlanan uluslararası istikrar gücüne Türkiye’nin katılımı konusu gündemdeki yerini koruyor. Tel Aviv yönetimi, Türkiye’nin bu güce asker göndermesine karşı olduğunu bir kez daha dile getirmişti.
ABD’den Türkiye’ye destek açıklaması
Öte yandan ABD yönetimi, Türkiye’nin Uluslararası İstikrar Gücü’ne katılmasına yönelik olumlu açıklamalarda bulunarak Ankara’nın olası katılımını desteklediğini belirtmişti.