  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Netanyahu kurmaylarını Türkiye için topladı
Takip Et

Netanyahu kurmaylarını Türkiye için topladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Suriye ve Gazze Şeridi’nde Türkiye’nin üstlendiği rolü görüşmek üzere güvenlik ve siyasi kurmaylarıyla bir toplantı yaptığı öğrenildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Netanyahu kurmaylarını Türkiye için topladı
Takip Et

 

Türkiye’nin Gazze'deki garantör rolü İsrail gündemine oturdu. Maariv gazetesinde yer alan habere göre, Başbakan Netanyahu’nun, Gazze’de sağlanan ateşkes sürecinde garantör olarak öne çıkan Türkiye’nin hem Gazze hem de Suriye’deki faaliyetlerine ilişkin üst düzey güvenlik yetkilileriyle bir zirve gerçekleştirdiği ifade edildi.

Uluslararası güçte Türkiye tartışması sürüyor

İsrail’de ateşkesin ikinci aşaması kapsamında Gazze’ye konuşlandırılması planlanan uluslararası istikrar gücüne Türkiye’nin katılımı konusu gündemdeki yerini koruyor. Tel Aviv yönetimi, Türkiye’nin bu güce asker göndermesine karşı olduğunu bir kez daha dile getirmişti.

ABD’den Türkiye’ye destek açıklaması

Öte yandan ABD yönetimi, Türkiye’nin Uluslararası İstikrar Gücü’ne katılmasına yönelik olumlu açıklamalarda bulunarak Ankara’nın olası katılımını desteklediğini belirtmişti.

Dünya
'Trump'ın sözleri çarpıtıldı' iddiası sonra BBC Genel Müdürü ve Haber Direktörü istifa etti
BBC Genel Müdürü ve Haber Direktörü görevlerinden istifa etti
Filistin’de Maliye ve Ulaştırma bakanlıklarını kapsayan kabine değişikliği
Filistin’de Maliye ve Ulaştırma bakanlıklarını kapsayan kabine değişikliği
AB’den Şimşek’e destek; hükümetin geri kalanına eleştiri
AB’den Şimşek’e destek; hükümetin geri kalanına eleştiri
Cehalet, aşırı özgüven ve kibir: Başarısızlığın temel taşları
Cehalet, aşırı özgüven ve kibir: Başarısızlığın temel taşları
Husiler Gazze’de ateşkesin bozulursa İsrail'e yeniden saldıracak
Husiler Gazze’de ateşkesin bozulursa İsrail'e yeniden saldıracak
İran’da hava kirliliği nedeniyle eğitime ara verildi
İran’da hava kirliliği nedeniyle eğitime ara verildi