Netanyahu: Laricani'yi öldürdük, İran'da ayaklanma istiyoruz

İsrail Savunma Bakanı Katz, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani’nin İsrail ordusu saldırısında öldüğünü iddia etti.

Saldırılarda ayrıca İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani'nin de hedef alındığı ileri sürüldü. İsrail ordusu, İran'da Süleymani'yi de öldürdüğünü iddia etti.

"Zafere çok yakınız"

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail televizyonunda yayınlanan açıklamasında “Bu sabah İran’ı fiilen yöneten gangsterler çetesi olan Devrim Muhafızları’nın başındaki Ali Laricani’yi ortadan kaldırdık” dedi.

Netanyahu İran halkına çağrıda bulunarak "Zafere çok yakınız, İran'da ayaklanma istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Netanyahu konuşmasında İran halkının dini yönetimi devirmesinin “bir anda gerçekleşmeyeceğini, kolay olmayacağını” söyledi ve şöyle ekledi:

“Ancak buna devam edersek, onlara kaderlerini kendi ellerine alma fırsatı vereceğiz."

Laricani'nin el yazısıyla yazılmış notu paylaşıldı

Öldürüldüğü iddia edilen Ali Laricani'nin sosyal medya hesabından İran İslam Cumhuriyeti Donanması askerlerinin cenaze töreni arifesinde yazdığı el yazısı paylaşıldı:

"Allah'ın adıyla Dena'da İran İslam Cumhuriyeti Donanması askerlerinin şehadeti, uluslararası zalimlere karşı mücadele eden bu dönemde ortaya çıkan cesur milletin fedakarlıklarının bir parçasıdır...

Onların hatırası her zaman İran milletinin kalbinde yaşayacak ve bu şehitlikler, İran İslam Cumhuriyeti ordusunun silahlı kuvvetler yapısında gelecek yıllar için temelini oluşturacaktır.

Yüce Allah'tan bu değerli şehitlere en yüksek mertebeleri nasip etmesini niyaz ediyorum.

Ali Larijani Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi

Tahran | 16 Esfand 1404 | Büyük Ayetullah Seyyed Ali Hamenei'nin şehadetinden 17 gün sonra."

به مناسبت مراسم تشییع سلحشوران نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران: یاد آنان همواره در قلب ملت ایران خواهد بود و این شهادت‌ها بنیان ارتش جمهوری اسلامی را برای سالها در ساختار نیروهای مسلح استوار می‌نماید. ازخداوند متعال علو درجات برای این شهدای عزیز خواستارم. pic.twitter.com/dvTdhyDYbY — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 17, 2026

Mücteba Hamaney: Barış için doğru bir zaman değil, İsrail ve ABD'nin yenilmesi gerekiyor

Reuters'ın İranlı üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberine göre İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, "Barış için doğru bir zaman değil. İsrail ve ABD'nin yenilmesi, bize tazminat ödenmesi gerekiyor" diyerek İran'a gelen "tansiyonun düşmesi" tekliflerini reddetti.

Trump: Mücteba Hamaney ölmüş olabilir

ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı savaşın birinci gününde İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney öldürülmüştü, yerine birkaç gün sonra oğlu Mücteba Hamaney'in geldiği duyurulmuştu.

Öte yandan Mücteba Hamaney'in savaştan bu yana kameralar önünde görülmemesi nedeniyle yeni dini liderin saldırılarda ağır yaralandığı iddia edilmişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, dün ülkenin yeni dini lideri Hamaney'in saldırılarda yaralandığına dair basına yansıyan iddiaları yalanladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Hamaney'in ölü olabileceğini iddia etti ve anlaşmaya henüz hazır olmadığını belirtti.

Trump, İran'a yönelik saldırılar hakkında, "Bunu yapmasaydık, Üçüncü Dünya Savaşı'na dönüşecek bir nükleer savaş yaşanırdı" dedi.

Trump, "Eğer İran'ın nükleer silaha sahip olması gerektiğini düşünüyorsanız, o zaman sizde bir sorun var, çünkü onlar bunu kullanacaktır. Tek soru, bunu elde ettikten bir saat içinde mi yoksa bir gün içinde mi kullanacaklarıdır. Sadece İsrail'i değil, tüm Ortadoğu'yu havaya uçururlar" dedi.