Netanyahu, Lübnan'a saldırıların arttırılması talimatı verdi

Netanyahu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yayımladığı videoda, ateşkese rağmen Lübnan'a düzenledikleri saldırılar ve Hizbullah'ın İHA saldırılarına ilişkin konuştu.

Hizbullah'la savaşta olduklarını söyleyen Netanyahu, "(Lübnan'da gaz pedalından ayağımızı çekmiyoruz. Doğru, bizi insansız hava araçlarıyla hedef alıyorlar. Bunun üzerinde çalışan özel bir ekibimiz var ve bunu da çözeceğiz. Bunun için darbeleri ve şiddetini arttırmamızı gerektiriyor.” ifadelerini kullandı.

İsrail'de dün gerçekleştirilen güvenlik kabinesi toplantısında Hizbullah'ın İHA saldırılarının da ele alındığını aktarılmıştı.

İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Hizbullah'ın her İHA saldırısına karşılık Dahiye'de 10 binayı yıkılmasını istemişti. Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in de Smotrich'in teklifine destek verdiği basına yansımıştı.