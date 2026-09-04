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İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Savunma Bakanı Israel Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve diğer komutanlarla Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı Kompleksi Kirya'da bir araya geldiği belirtildi.

Netanyahu, burada yaptığı konuşmada, İran tehdidini geri püskürttüklerini öne sürerek, Tahran yönetiminin ‘hiç olmadığı kadar zayıf’ olduğunu savundu.

Netanyahu, “Önümüzdeki ana görev İran rejimini devirmek ve bu konudaki yeteneklerimize güveniyoruz. Bu imkansız değil, ulaşılabilir ve yakın” ifadelerini kullandı.