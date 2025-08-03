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Netanyahu rehineler için acil yardım çağrısı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki rehinelere acil yardım çağrısı yaptı.

Haber Merkezi
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Netanyahu rehineler için acil yardım çağrısı
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin bölge direktörü Julien Lerisson ile yaptığı görüşmede, Gazze'de tutulan İsrailli rehinelere gıda ve tıbbi yardım sağlanması için acil müdahale talebinde bulundu.

Hamas ise, Doğu Kudüs’ün başkent olduğu tam bağımsız bir Filistin devleti kurulmadığı sürece silahlı direniş hakkından vazgeçmeyeceğini yineledi.

İsrail ve Hamas arasında, 60 günlük ateşkes ve rehine takası anlaşmasına varmak için yürütülen dolaylı müzakereler geçtiğimiz hafta sonuçsuz kaldı.

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Hamas, kendi mezarını kazan rehinenin videosunu paylaşmıştı

Hamas ayrıca, cumartesi günü ikinci kez rehine Evyatar David’e ait bir video yayımladı. Videoda, ciddi şekilde zayıfladığı görülen David, günlerdir yemek ve içme suyu bulamadığını ve kendi mezarını kazdığını söyledi.

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