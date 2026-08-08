Netanyahu savunma bütçesinde 17 milyar dolarlık artış talep etti

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Haaretz gazetesinin haberinde, Netanyahu’nun 17 milyar dolarlık ilave savunma bütçesinin 27 Ekim'deki seçimler öncesinde Savunma Bakanlığına tahsis edilmesini istediği belirtildi.

Habere göre, Netanyahu’nun talep ettiği söz konusu meblağın İsrail kabinesinin mayıs ayında onayladığı 13 yıllık dönemi kapsayan 117 milyar dolarlık (350 milyar İsrail şekeli) savunma bütçesine eklenmesi bekleniyor.

Maliye Bakanlığı artışa karşı çıkıyor

Haaretz gazetesi, Maliye Bakanlığı yetkililerinin bu talebe karşı çıktığını ve savunma bütçesine yapılacak olası ilavenin vergi artışlarına, kamu harcamalarında kesintilere ve bütçe açığının daha da büyümesine sebep olacağını savunduğunu aktardı.

İsrail basınına konuşan yetkililer ise söz konusu ilave savunma bütçesinin onaylanmaması durumunda İsrailli savunma şirketlerinin bazı üretim hatlarını kapatabileceğini dile getiriyor.

İsrailli yetkililer, bu şirketlerin İsrail ordusunun son 3 yılda Gazze Şeridi başta olmak üzere Lübnan ve İran'a düzenlediği saldırılar nedeniyle silah ve mühimmat taleplerini karşılamak için üretim kapasitesini artırmaya zorlandığını kaydetti.

Maliye Bakanlığı ile ordu arasında askeri bütçe konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle İsrail ordusunun söz konusu şirketlere yeni alım garantisi veremediği de ifade edildi.

İsrail'in askeri harcamaları giderek artıyor

İsrail hükümeti, Ekim 2023’te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıların ardından çok defa savunma bütçesini artırmıştı.

Tel Aviv yönetimi bu yıl başında 37 milyar dolar (112 milyar şekel) değerindeki bir savunma bütçesini onaylamış ancak ABD ile birlikte İran'a karşı girişilen saldırılar nedeniyle söz konusu tahsisat 48 milyar dolara (143 milyar İsrail şekeli) çıkarılmıştı.

Öte yandan İsrail ordusu ilave 13 milyar dolar (40 milyar İsrail şekeli) talep etmiş, bunun 5 milyar doları (15 milyar İsrail şekeli) derhal onaylanırken, kalanı fiili harcamalara bağlı olarak ekim ve kasım aylarına ayrılmıştı.