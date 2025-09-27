  1. Ekonomim
Netanyahu sosyal medyayı hedef aldı: “Yeni savaş aracı”

Sosyal medyayı yeni bir “savaş aracı” olarak tanımlayan Netanyahu, Oracle’ın desteklediği TikTok’un ardından sıranın Amerikan şirketi X’e geldiğini ifade etti.

Netanyahu sosyal medyayı hedef aldı: “Yeni savaş aracı”
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medyanın yeni bir "savaş aracı" olduğunu savunarak, ABD operasyonlarında İsrail'e desteğiyle bilinen Oracle şirketinin rol oynayacağı açıklanan Çin merkezli TikTok'tan sonra sıranın Amerikan X şirketinin sosyal medya platformunda olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği ABD'de katıldığı bir programda konuşan Netanyahu, X şirketinin sahibi Elon Musk ile görüşeceklerini söyledi.

"Sosyal medya yeni bir savaş aracı"

ABD'deki taban desteklerini güvence altına almaları gerektiğini ifade eden Netanyahu, "Savaş araçlarını kullanmak zorundayız. Bilirsiniz, silahlar zamanla değişir." dedi ve sosyal medyanın yeni bir "savaş aracı" olduğuna işaret etti.

Şu anda ABD'de sosyal medya alanındaki en önemli alım işleminin Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'ta yapıldığını belirten Netanyahu, bunun gerçekleşmesini beklediğini aktardı.

"Elon ile konuşmalıyız"

Amerikan X şirketinin sosyal medya platformunun önemine de işaret eden Netanyahu, "Elon ile konuşmalıyız. O bir düşman değil. O bir dost." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, ABD'de TikTok'tan sonra sıranın X'e geldiği mesajı vererek bunu başarabilirlerse çok şey kazanacaklarını savundu.

Ne olmuştu?

ABD merkezli yazılım şirketi Oracle'ın, sosyal medya platformu TikTok'un ABD'deki operasyonlarının güvenliğinde büyük rol oynayacağı açıklanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı başkanlık kararnamesiyle, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un ülkedeki operasyonlarının ABD'li yatırımcılara satılmasının önü açılmıştı.

Bu kararla, "ABD'deki tüm kullanıcıların verileri, Oracle tarafından işletilen güvenilir, gizli ve özel tasarlanmış bir bulut ortamında saklanacak." ifadesi kullanılmıştı.

Oracle'ın kurucusu Larry Ellison'ın yıllardır İsrail'e açıktan verdiği destek, şirketin TikTok'a yönelik yetkilerinin İsrail yönetiminin lehine kullanılacağı endişelerini beraberinde getirmişti.

