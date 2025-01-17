Netanyahu talimatı verdi! Güvenlik Kabinesi’ni topluyor

İsrail Büyükelçiliği’nden açıklama geldi. Açıklamada başbakan Benjamin Netanyahu’nun, rehinelerin serbest bırakılması için anlaşmaya varıldığı konusunda müzakere ekibi tarafından bilgilendirildiği ifade edildi.

Benjamin Netanyahu Güvenlik Kabinesi'ni topluyor

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başbakan Benjamin Netanyahu, rehinelerin serbest bırakılması için anlaşmaya varıldığı konusunda müzakere ekibi tarafından bilgilendirildi.

Başbakan, Güvenlik Kabinesi'nin bugün (Cuma) ilerleyen saatlerde toplanması talimatını verdi. Hükümet daha sonra anlaşmayı onaylamak üzere toplanacaktır.

Başbakan Netanyahu müzakere ekibine ve yardımcı olan herkese takdirlerini ifade etti.

Rehineler ve Kayıplar için Başbakanlık Ofisi Yetkilisi rehinelerin ailelerini bilgilendirdi.

Başbakan ayrıca Rehineler ve Kayıplar Koordinatörü'nü rehinelerin İsrail'e dönüşlerinde karşılanmalarına yönelik hazırlıkları koordine etmesi için görevlendirmiştir.

İsrail Devleti, yaşayan ve hayatını kaybeden tüm rehinelerimizin iadesi de dahil olmak üzere savaşın tüm hedeflerine ulaşma konusunda kararlıdır."