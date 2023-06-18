Netanyahu, tartışmalı "yargı reformu" için düğmeye basıyor

Haftalık kabine toplantısında konuşan Başbakan Netanyahu, hükümet olarak "yargı sistemini reforme etmek için pratik adımlar atacaklarını" söyledi.

Netanyahu, bu adımların, "sorumlu ve ölçülü bir şekilde" ancak "aldıkları yetkiye uygun olarak" atılacağını belirtti.

"Üç ay boyunca yapılan görüşmeler maskaralıktı"

Ülkede aylardır protestolara neden olan tartışmalı yargı düzenlemesi konusunda muhalefet kanadıyla yürütülen müzakerelerin sonuçsuz kalmasından ötürü muhalefeti suçlayan Netanyahu, "(Benny) Gantz ve (Yair) Lapid'in benimle oyun oynadıkları kanıtlandı. Üç ay boyunca yapılan görüşmeler maskaralıktı, amaçları zamana oynamaktı." ifadelerini kullandı.

Muhalefetten Netanyahu'ya tepki

Öte yandan eski başbakan ve yeni muhalefet lideri Yair Lapid ise Netanyahu'nun açıklamasına tepki gösterdi.

Lapid, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Netanyahu, ilan ettiği gibi bu tek taraflı yargı düzenlemesine devam ederse; İsrail'in yarısından daha azının, İsrail ekonomisinin yarısından daha azının, güvenliğinin yarısından daha azının ve Meclisin yarısından daha azının başbakanı olduğunu görecek."

Ertelenen yargı düzenlemesi

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu", Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Netanyahu, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini 27 Mart'ta ertelediğini açıklamıştı.

Ancak Başbakan Netanyahu, 2023-2024 bütçesinin geçen ay Meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar Meclise getireceklerini duyurmuştu.