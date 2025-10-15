Netanyahu tehdit etti: Hamas silahsızlanmayı kabul etmezse, kıyamet kopacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD merkezli haber kanalı CBS’e verdiği bir röportajda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Gazze’deki ateşkes sürecine değinen Netanyahu, "Barışa bir şans verme konusunda anlaştık. Dedik ki, ilk kısmı tamamlayalım ve şimdi de ikinci kısma şans verelim" ifadelerini kullandı.

Bundan sonraki süreçte Hamas’ın silahsızlanmasının kırmızı çizgileri olduğunu ifade eden Netanyahu, "Birincisi, Hamas'ın silahlarından vazgeçmesi gerekiyor. İkincisi, Gazze'de silah fabrikalarının olmadığından emin olunmalı. Gazze'ye silah kaçakçılığı yapılmamalı. Silahsızlanma budur" dedi.

Netanyahu’dan tehdit gibi açıklama

Hamas’ın silahsızlanmayı reddetmesi halinde yaşanacaklar konusunda, daha önce ABD Başkanı Donald Trump’ın sarf ettiği sözlere atıfta bulunan Netanyahu, "O zaman kıyamet kopacak. Ama umarım öyle olmaz. Umarım bunu barışçıl bir şekilde yapabiliriz. Biz buna kesinlikle hazırız" diye konuştu.

Netanyahu, bölgede barışın tesis edilmesinin, "İsrail halkına, bölge halkına ve dünya halklarına verilebilecek en büyük hediye olacağını" söyledi.

"Özgürlük kalıcı veya otomatik değildir"

Savaşın bittiğini ilan etmesi için ne gerektiği sorusuna da yanıt veren Netanyahu, "Öngörülebilir gelecekte, sadece İsrail için değil, özgür ve medeni dünya için de kendini savunma yeteneğinin korunması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü özgürlük kalıcı veya otomatik değildir. Özgür toplumları savunamazsanız, otoriter veya totaliter rejimler tarafından ele geçirilirler" değerlendirmesini yaptı.

"Benim görevim Yahudi devletini korumak"

Netanyahu, Trump’ın İsrail Meclisi’nde yaptığı konuşmada kendisi için kullandığı "kolay biri değil" ifadelerinin hatırlatılması üzerine ise "Yani, umarım ülkemin geleceğini ilgilendiren konularda çok katı olduğum için öyle söylüyordur. Bana söylenenin doğru olduğuna inandığımda ‘doğrudur’ derim, ‘hayır’ demem gerektiğini düşündüğümde de bunu söylerim. Bu benim işim. Benim görevim Yahudi devletini korumak ve Yahudi halkının geleceğini güvence altına almak" yanıtını verdi.