  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Netanyahu: Trump’ın planı, Gazze’de İsrail varlığının süreceğini öngörüyor
Takip Et

Netanyahu: Trump’ın planı, Gazze’de İsrail varlığının süreceğini öngörüyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına göre, ülkesinin Gazze'nin çoğu bölgesindeki işgalinin devam edeceğini ve bağımsız Filistin devleti kurulmayacağını ifade etti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Netanyahu: Trump’ın planı, Gazze’de İsrail varlığının süreceğini öngörüyor
Takip Et

Netanyahu, ABD merkezli X sosyal medya hesabından Trump ile görüşmesini değerlendirdiği paylaşımında, "Hamas'ın İsrail'i köşeye sıkıştırmasındansa, Hamas'ı köşeye sıkıştırdıklarını" ifadesini kaydetti.

Netanyahu, "Dünya, Arap ve İslam aleminin Hamas'a, İsrail'in Trump ile hazırladıkları şartları kabul etmesi için baskı yaptığını" öne sürdü.

Netanyahu: Gazze’de İsrail varlığı devam edecek

Trump'ın Beyaz Saray'da açıkladığı Gazze ateşkes ve esir takası planına değinen Netanyahu, plana göre, "Gazze Şeridi'ndeki tüm İsrailli esirlerin serbest kalacağını buna karşın İsrail'in Gazze'nin çoğundaki işgalinin devam edeceğini" savundu.

Trump'ın planına göre "Filistin devletinin kurulmasının" kesinlikle gerçekleşmeyeceğini ileri süren Netanyahu, ne Trump'ın ne kendisinin böyle bir şey açıklamadığını dile getirdi.

Netanyahu, Trump'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu konuşmasında, Filistin'i devlet olarak tanıyan ülkeleri eleştirdiğine de işaret etti.

Küresel Sumud Filosu Gazze'de "müdahale hattı"na yaklaşıyorKüresel Sumud Filosu Gazze'de "müdahale hattı"na yaklaşıyorDünya
Mısır ve Katar, Trump'ın Gazze planını Hamas'a bildirdiMısır ve Katar, Trump'ın Gazze planını Hamas'a bildirdiDünya

 

Dünya
Trump’ın Gazze hamlesi ne getiriyor? İşte merak edilen 10 soru
Trump’ın Gazze hamlesi ne getiriyor? İşte merak edilen 10 soru
Trump ve demokratlar bütçe savaşında! ABD'de hükümet kapanacak mı?
Trump ve demokratlar bütçe savaşında! ABD'de hükümet kapanacak mı?
Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivist Thunberg, İsrail'in ablukasını kırmak istediklerini bildirdi
Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivist Thunberg, İsrail'in ablukasını kırmak istediklerini bildirdi
Tarihin en büyük Bitcoin vurgunu: Tam 6,7 milyar dolar!
Tarihin en büyük Bitcoin vurgunu: Tam 6,7 milyar dolar!
ABD yargıcı, Trump yönetiminin VOA çalışanlarını işten çıkarma planını durdurdu
ABD yargıcı, Trump yönetiminin VOA çalışanlarını işten çıkarma planını durdurdu
Küresel Sumud Filosu Gazze'de "müdahale hattı"na yaklaşıyor
Küresel Sumud Filosu Gazze'de "müdahale hattı"na yaklaşıyor