Netanyahu, Trump'la görüşmesi sırasında Katar Başbakanı'nı arayarak özür diledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme sırasında Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani'yi telefonla arayarak, İsrail'in 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlediği saldırı için özür diledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme sırasında Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Netanyahu, Al-Thani'den İsrail'in 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlediği saldırı ile Katar'ın egemenliğini ihlal ettiği için özür diledi ve saldırıda Katarlı bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybetmesinden dolayı üzüntüsünü dile getirdi.


Diplomatik kaynaklar, Katar tarafının özrü dikkatle not ettiğini ancak saldırıya ilişkin detaylı açıklama ve güvence beklentilerinin sürdüğünü aktardı. Katar'ın önümüzdeki günlerde Netanyahu'nun özrüne resmi bir yanıt vermesi bekleniyor.

