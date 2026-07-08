Netanyahu: Türkiye'ye F-35 satışı Orta Doğu'da güç dengesini yok eder

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da NATO Zirvesi öncesinde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Amerikan CNN televizyonuna değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'ye olası F-35 savaş uçağı satışına karşı olduğunu dile getiren Netanyahu, böyle bir adımın bölgedeki dengeleri etkileyebileceğini savunarak, "Türkiye'ye bu kapasiteyi sağlarsanız, bunun ardından saldırgan bir tutum görebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, ayrıca ABD'nin en gelişmiş savaş uçağını satmasının "Türkiye'yi Amerika Birleşik Devletleri için dost bir devlet haline getirmeyeceğini" savundu.

CAATSA kalkıyor, f-35 satışı masada

Netanyahu, daha önce de Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışına karşı çıkmıştı. Trump ise hafta sonu yaptığı bir açıklamada Netanyahu için "Kimin patron olduğunu biliyor" demişti.

Trump: "Türkiye'ye yaptırımları kaldıracağız, F-35 satışını değerlendireceğiz"

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, 7 Temmuz'da NATO Zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme sırasında basına yaptığı açıklamada Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını ve F-35 konusunun değerlendirileceğini duyurmuştu.