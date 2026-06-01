Netanyahu ve Trump arasında telefon görüşmesi

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, ikilinin telefonla görüştüğünü aktarırken görüşmenin detayına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Netanyahu-Trump ikilisi arasında yapılan telefon görüşmesinin, İsrail'in Beyrut'a saldırı tehdidinde bulunmasının ardından gelmesi dikkati çekti.

"Netanyahu'ya Lübnan'da neler olup bittiğini soracağım"

ABD Başkanı Trump, Amerikan CNBC kanalına telefonla verdiği kısa mülakatta İran'ın müzakereleri askıya almasına ilişkin son durumu değerlendirdi.

"Açıkçası görüşmelerin sona erip ermemesi umurumda değil." diyen Trump, bu konuda rahat bir pozisyonda olduğunu belirtti.

ABD Başkanı, görüşmelerin İran tarafından askıya alınmasına neden olan İsrail'in Lübnan saldırılarına ilişkin ise, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya "Lübnan'da neler olup. bittiğini soracağını" aktardı.

Trump ayrıca, Tahran’ın müzakereleri durdurmanın yanı sıra Hürmüz Boğazı’nı "tamamen kapatacağını" duyurmasının ardından yükselen petrol fiyatları konusunda da endişeli olmadığını belirtti.

İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, İran'ın ABD ile mesaj alışverişini durdurduğunu açıklamıştı.

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle İran'ın arabulucular üzerinden ABD ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurduğu, görüşmelerin tekrar başlaması için İsrail’in Lübnan’a saldırıları durdurmasını ve işgal ettiği bölgelerden çekilmesini şart koştuğu ifade edilmişti.

İran’ın ayrıca Hürmüz Boğazı’nı tamamen kapatmayı ve Babülmendep Boğazı da dahil olmak üzere diğer cephelerin aktif hale getirilmesini gündeme aldığı belirtilmişti.