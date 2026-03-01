  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Netanyahu yapay zeka videosuyla Farsça seslendi: İran’ın cesur halkı zulmün zincirlerinden kurtulacak
Takip Et

Netanyahu yapay zeka videosuyla Farsça seslendi: İran’ın cesur halkı zulmün zincirlerinden kurtulacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a yönelik saldırılar devam ederken Farsça yayımladığı mesajda Tahran yönetimine ait binlerce hedefe saldırı düzenleyeceklerini ileri sürerek "İran'ın cesur halkının zulmün zincirlerinden kurtulması için gerekli koşulları yaratacağız" iddiasında bulundu.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Netanyahu yapay zeka videosuyla Farsça seslendi: İran’ın cesur halkı zulmün zincirlerinden kurtulacak
Takip Et

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a yönelik saldırılar devam ederken Farsça yayımladığı mesajda Tahran yönetimine ait binlerce hedefe saldırı düzenleyeceklerini ileri sürdü.

Netanyahu, sosyal medya platformundaki İbranice hesabından, İran halkına seslendiği yapay zeka ile hazırlanmış Farsça bir video mesaj yayınladı.

Önümüzdeki günlerde Tahran yönetimine ait binlerce hedefe saldırı düzenleyeceklerini ileri süren Netanyahu, İran halkına seslenerek "İran'ın cesur halkının zulmün zincirlerinden kurtulması için gerekli koşulları yaratacağız" iddiasında bulundu.

İsrail Başbakanı, İran toplumunun "bir nesilde bir kez gelen büyük bir fırsat" yakaladığını iddia ederek sokaklara çıkması ve Tahran yönetimine karşı gösteriler başlatması gerektiğini, "İşi bitirmek, hayatınızı perişan eden terör rejimini devirmek için milyonlarca insanla birlikte sokaklara dökülmeniz gereken an geldi" ifadeleriyle savundu.

İsrail ordusu, kısa bir süre önce 28 Şubat sabahı saldırıların başlamasından beri ilk kez başkent Tahran'ın merkezinde İran yönetimine ait hedeflere saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

İran medyası açıkladı: Hamaney'in yerine geçici olarak Ayetullah Arafi atandıİran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Tahran intikamı hak görüyorDünya