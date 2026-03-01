Netanyahu yapay zeka videosuyla Farsça seslendi: İran’ın cesur halkı zulmün zincirlerinden kurtulacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a yönelik saldırılar devam ederken Farsça yayımladığı mesajda Tahran yönetimine ait binlerce hedefe saldırı düzenleyeceklerini ileri sürdü.

Netanyahu, sosyal medya platformundaki İbranice hesabından, İran halkına seslendiği yapay zeka ile hazırlanmış Farsça bir video mesaj yayınladı.

Önümüzdeki günlerde Tahran yönetimine ait binlerce hedefe saldırı düzenleyeceklerini ileri süren Netanyahu, İran halkına seslenerek "İran'ın cesur halkının zulmün zincirlerinden kurtulması için gerekli koşulları yaratacağız" iddiasında bulundu.

در روزهای آینده ما به هزاران هدف رژیم تروریستی ضربه خواهیم زد.

ما شرایطو برای مردم شجاع ایران فراهم خواهیم کرد تا خود را از زنجیرهای استبداد رها کنن.

و به همین دلیل من دوباره خطاب به شما میگم:

ای شهروندان ایران این فرصت رو از دست ندهید.

İsrail Başbakanı, İran toplumunun "bir nesilde bir kez gelen büyük bir fırsat" yakaladığını iddia ederek sokaklara çıkması ve Tahran yönetimine karşı gösteriler başlatması gerektiğini, "İşi bitirmek, hayatınızı perişan eden terör rejimini devirmek için milyonlarca insanla birlikte sokaklara dökülmeniz gereken an geldi" ifadeleriyle savundu.

İsrail ordusu, kısa bir süre önce 28 Şubat sabahı saldırıların başlamasından beri ilk kez başkent Tahran'ın merkezinde İran yönetimine ait hedeflere saldırı düzenlediğini duyurmuştu.