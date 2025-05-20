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Netanyahu ziyaretinden sonra tarihi adım! Macaristan UCM’den ayrılık kararını onayladı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) kararına rağmen Netanyahu, Macaristan'ı ziyaret etmiş, başbakan Viktor Orban, ülkesinin UCM'den ayrılacağını açıklamıştı. Macaristan Ulusal Meclisi ayrılık kararını onayladı.

Haber Merkezi
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Netanyahu ziyaretinden sonra tarihi adım! Macaristan UCM’den ayrılık kararını onayladı
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Macaristan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden ayrılıyor. Macaristan Ulusal Meclisinde, iktidardaki Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) milletvekillerinin oylarıyla, ülkenin Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM) ayrılması kararı çıktı.

UCM'den ayrılma önerisi kabul edildi

KDNP Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Zsolt Semjen tarafından sunulan UCM'den ayrılma önerisi, 137 evet, 37 hayır ve 7 çekimser oyla kabul edildi.

UCM'nin siyasi yapıya dönüşmesi gerekçe gösterildi

Karara ilişkin açıklamada bulunan Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, UCM'nin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki tutuklama kararıyla siyasi motivasyonlu bir yapıya dönüştürdüğünü öne sürerek, "Biz Macarlar, siyasi amaçlara hizmet eden bir yargı sisteminin parçası olmak istemiyoruz" dedi.

Devlet Bakanı Gergely Gulyas da UCM'nin saygı duyulan bir kurum olduğunu ancak son dönemlerde aldığı kararlarla siyasi bir yapıya dönüştüğünü iddia etti.

Netanyahu kararı etkili oldu

Netanyahu hakkındaki kararın da bunun göstergesi olduğunu savunan Gulyas, Macar hükümetinin bunu kabul edilmez bulduğunu ve UCM'nin faaliyetlerine katılımını sürdürmeme kararı aldığını belirtti.

Viktor Orban Netanyahu ziyaretinden sonra açıklamıştı

UCM'nin tutuklama kararına rağmen Netanyahu, 3 Nisan'da resmi temaslarda bulunmak üzere Macaristan'ı ziyaret etmiş, Macaristan Başbakanı Viktor Orban da ülkesinin UCM'den ayrılacağını açıklamıştı.

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