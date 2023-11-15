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Netanyahu’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “İsrail bir terör devletidir” sözlerine yanıt verdi.

Haber Merkezi
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Netanyahu’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt
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İsrail basınında yer alan habere göre, Netanyahu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “İsrail bir terör devletidir” şeklindeki ifadesine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “İsrail'i terör devleti olarak adlandırdığını ancak Hamas'ın terör eylemlerini desteklediğini” söyleyen Netanyahu şu ifadeleri kullandı:

Kendisi Türkiye sınırları içerisindeki Türk köylerini bombaladı. Onun vaazlarını kabul etmeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti grup toplantısında “İsrail yönetimi Gazzeli çocuklara kadınlara ve sivillere karşı insanlık tarihinin en kalleş saldırılarını düzenliyor. İsrail bir terör devletidir” ifadesini kullanmıştı.

Erdoğan, “Hamas'ı terör örgütü olarak ifade ediyorsun, Hamas Filistin'de seçimlere girip seçim kazanan bir siyasi parti ve seçimi kazandıktan sonra da hakkını haklarını elinden aldınız” demişti.

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