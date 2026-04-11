  3. Netanyahu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklama
Netanyahu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklama

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, sosyal medya paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan tepki çeken ifadeler kullandı.

Haber Merkezi
Netanyahu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklama
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İsrail benim liderliğim altında İran'ın terör rejimine ve onun vekillerine karşı mücadeleye devam edecektir" dedi.

Netanyahu açıklamasında Erdoğan'ı hedef alarak "Liderliğim altında İsrail, İran'ın terör rejimi ve vekilleri ile savaşmaya devam edecek; Erdoğan'ın aksine, ki o onları barındırıyor ve kendi Kürt vatandaşlarını katletti." dedi.

 

 