Netanyahu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklama
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, sosyal medya paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan tepki çeken ifadeler kullandı.
Netanyahu açıklamasında Erdoğan'ı hedef alarak "Liderliğim altında İsrail, İran'ın terör rejimi ve vekilleri ile savaşmaya devam edecek; Erdoğan'ın aksine, ki o onları barındırıyor ve kendi Kürt vatandaşlarını katletti." dedi.
Israel under my leadership will continue to fight Iran’s terror regime and its proxies, unlike Erdogan who accommodates them and massacred his own Kurdish citizens.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 11, 2026