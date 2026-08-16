Netanyahu Erdoğan'ı seçim afişinde kullandı

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Netanyahu'nun partisinden seçim afişinde Erdoğan ve Mamdani mesajı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud, 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde hazırladığı seçim afişinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım ve New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin fotoğraflarına yer verdi.

İsrail'de seçim tarihi yaklaşırken siyasi partilerin seçim kampanyaları hız kazandı. Likud tarafından hazırlanan ve Tel Aviv'deki bir reklam panosunda sergilenen seçim afişi, kullanılan isimler ve verilen mesajla dikkat çekti.

Afişte Erdoğan'ın fotoğrafı da yer aldı

Likud'un seçim kampanyası kapsamında hazırlanan afişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı kullanıldı. Erdoğan'ın fotoğrafının yanı sıra İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım ve New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin fotoğrafları da afişte yer aldı.

Afişte dört ismin fotoğraflarının birlikte kullanılmasıyla Netanyahu'nun seçimlerde karşı karşıya olduğu siyasi tabloya ilişkin bir mesaj verildi.

Tel aviv'deki reklam panosunda sergilendi

Seçim afişi, İsrail'in Tel Aviv kentindeki bir reklam panosunda yer aldı. Afiş, İsrail'de 27 Ekim'de gerçekleştirilecek seçimler öncesinde siyasi partilerin kampanyalarını yoğunlaştırdığı dönemde kullanıma sunuldu.

Likud tarafından hazırlanan afişte, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mücteba Hamaney, Naim Kasım ve Zohran Mamdani'nin fotoğraflarının yanı sıra doğrudan seçmene yönelik bir ifade de kullanıldı.

“Netanyahu'nun kaybetmesini istiyorlar” mesajı

Afişte, “Onlar Netanyahu'nun kaybetmesini istiyor. Kazanmalarına izin vermeyin” ifadesine yer verildi.

Likud'un seçim afişinde kullanılan bu ifadeyle, fotoğrafları bulunan isimlerin Netanyahu'nun seçimleri kaybetmesini istediği mesajı verildi.