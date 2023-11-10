Netanyahu'dan 'Gazze' açıklaması: İşgal etme peşinde değiliz

İsrail'in, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 35 gündür sürüyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Fox News'e verdiği demecinde, "Gazze'yi fethetme peşinde değiliz. İşgal etme peşinde değiliz. Yönetme peşinde değiliz" ifadelerini kullandı.

'Bir takvim belirlemedim'

Netanyahu, Gazze'deki İsrail ordusu işgali için "Bir takvim belirlemedim. Daha çok zaman alabilir" ifadesini kullanarak, can kayıplarını azaltmak için adım adım ilerlediklerini öne sürdü.

Netanyahu, ateşkes yapmaları durumunda bunun Hamas ve İran'a teslim olmak anlamına geleceğini belirtti.

Sivil ölümlerini minimuma indirmek için İsrail tarafının elinden geleni yaptığını öne süren Netanyahu, tahliye için güvenli bölge ve koridor oluşturulduğunu iddia etti.

İsrail ordusunun zorla insanları Gazze'nin kuzeyinden güneyine sürmesi konusunda ise Netanyahu, açtıkları "koridordan" son üç günde 120 bin kişinin geçtiğini söyledi.