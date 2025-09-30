Netanyahu’dan Gazze planı açıklaması: Filistin Devleti’nin kurulmasını kabul etmeyeceğiz

  1. Ekonomim
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurduğu Gazze planı ile ilgili yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde kalacağını" ve "Filistin Devleti’nin kurulmasını kabul etmeyeceklerini" söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ziyareti ve ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu Gazze Planı'na ilişkin bir video mesaj yayınladı.

ABD ziyaretini "tarihi bir ziyaret" olarak niteleyerek önemli sonuçlar elde ettiklerini söyleyen Netanyahu, "Hamas’ın bizi izole etmesine izin vermek yerine işleri tersine çevirdik ve biz Hamas’ı izole ettik" ifadelerini kullandı.

Trump’ın duyurduğu Gazze planı uyarınca İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde kalmayı sürdüreceğini belirten Netanyahu, "Arap ve Müslüman dünyası dahil tüm dünya artık Hamas’a Trump ile birlikte oluşturduğumuz şartları kabul etmesi için baskı yapıyor. Böylece, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Gazze Şeridi’nde kalırken, yaşayan ve ölen tüm rehineler geri getirilecek" dedi.

"Filistin Devleti’ne şiddetle karşı olduğumuzu söyledik"

Kamera arkasındaki kişinin sorduğu "Filistin Devleti’nin kurulmasını kabul edip etmediği" yönündeki soruya da yanıt veren Netanyahu, "Kesinlikle hayır. Anlaşmada böyle bir şey yazmıyor. Filistin Devleti’ne şiddetle karşı olduğumuzu söyledik. Başkan Trump bunu anladığını ifade etti. Elbette biz de bunu kabul etmeyeceğiz" diye konuştu.

