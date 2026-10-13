Netanyahu’dan Husilere saldırı planı: Selman’dan veto

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İsrail gazetesi Haaretz, Netanyahu yönetiminin Yemen’deki Husilere karşı yürütülen askeri faaliyetlere katılmak istediği belirtildi.Haretz'in kaynaklarına göre İsrail, bu amaçla Suudi Arabistan’dan onay almak için girişimde bulundu. Söz konusu talebin ABD aracılığıyla iletildiği öne sürülürken, girişimin İsrail ile Suudi Arabistan arasında güvenlik alanındaki iş birliğini geliştirme hedefi taşıdığı aktarıldı.

Selman’ın talebi reddettiği öne sürüldü

Haaretz’e konuşan diplomatik kaynaklardan biri, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın İsrail ile kurulabilecek bir askeri iş birliğinin ülke kamuoyunda tepkiyle karşılanabileceğini değerlendirdiğini ileri sürdü. Haberde, Selman’ın Husilere karşı İsrail’in olası askeri katılımına onay vermediği belirtildi. Ancak Suudi Arabistan makamlarından söz konusu iddiayı doğrulayan resmi bir açıklama yapılmadı.

Netanyahu’dan Riyad’daki saldırıya kınama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’nı hedef alan Husi saldırısının ardından saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı.

Netanyahu, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletirken yaralılara acil şifa temennisinde bulundu. İsrail Başbakanı ayrıca bölge ülkelerinin güvenlik, iş birliği ve refah temelinde ortak bir gelecek oluşturması gerektiğini ifade etti.

Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki gerilim

Yemen’deki Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki gerilim, bölgedeki güvenlik gündeminin önemli başlıklarından biri olmayı sürdürüyor. Riyad ve çevresindeki hedeflere yönelik saldırılar da bu gerilimi yeniden gündeme taşıyor. Haaretz’in aktardığı iddialar, İsrail’in Yemen’deki gelişmelere müdahil olma girişimi ile Suudi Arabistan’ın bölgesel güvenlik yaklaşımı arasındaki olası farklılıklara işaret ediyor. Bununla birlikte, Netanyahu’nun talebi ve Selman’ın bu talebe verdiği yanıt hakkındaki bilgiler Haaretz’in diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere dayanıyor. İddialara ilişkin Suudi Arabistan makamlarından resmi bir doğrulama bulunmuyor.