Netanyahu'dan Husilere tehdit: Ağır bedel ödeyecekler

Başbakan Netanyahu, X sosyal medya hesabından Yemen'deki saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Netanyahu, "Husiler bize karşı yaptıkları saldırganlığın bedelini ağır şekilde ödüyorlar ve ödemeye devam edecekler." ifadelerini kullandı.

Husiler'e karşı kararlıkla harekete geçmeye devam edeceklerinin altını çizen Netanyahu, "(Husiler), İsrail ve tüm bölge için tehdit oluşturuyorlar, küresel seyrüsefer özgürlüğüne zarar veriyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD, İngiltere ve İsrail'in başkent Sana ile Hudeyde vilayetini hava saldırılarıyla hedef aldığını ve saldırılarda 1 kişinin öldüğünü, 9 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Hava saldırılarının ardından İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Sana yakınlarındaki Hezyaz Enerji Santrali'nin yanı sıra Hudeyde vilayeti ve Ras İsa Limanı'nın hedef alındığı bildirilmişti.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD ise küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.