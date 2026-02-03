Netanyahu'dan İran açıklaması: Saldıran herkes, dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Meclisi’nin kuruluşunun 77’nci yıl dönümünde konuştu.

İran ile ilgili açıklamada bulunan Netanyahu, önlerinde daha çok zorluk ve sınamanın olduğunu bildirdi. Netanyahu, “Her türlü gelişmeye karşı tetikte ve hazırlıklıyız. Bize saldıran herkes, dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek” ifadelerini kullandı.