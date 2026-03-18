Netanyahu'dan İranlılara Nevruz mesajı: Çıkın ve kutlayın; İsrail ordusu yukarıdan izliyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv’de bulunan askeri üste gönderilen video mesajında "Burada İsrail Savunma Bakanımız, Genelkurmay Başkanımız, Mossad Başkanı, Hava Kuvvetleri Komutanımız ve üst düzey komutanlarımızla birlikteyim. Son 24 saat içinde bu tiranlığın en üst düzey iki terör liderini etkisiz hale getirdik" dedi.

Netanyahu, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani ile İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (IRGC) bağlı Besic paramiliter milisinin başındaki Gulam Rıza Süleymani’nin öldürülmesine atıfta bulundu.

Netanyahu, İran halkına sokağa çıkıp Nevruz’u kutlamaları çağrısı yaptığı mesajda "Uçaklarımız sahada, kavşaklarda, şehir meydanlarında terör unsurlarını vuruyor. Bu, cesur İran halkının Ateş Festivali’ni kutlayabilmesini sağlamak amacıyla yapılıyor. Dolayısıyla çıkın ve kutlayın, Yukarıdan izliyoruz" dedi.