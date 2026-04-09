Netanyahu’dan kabinesine Lübnan ile doğrudan müzakere talimatı



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan’a yönelik saldırıları devam ederken, İsrail'in Lübnan ile "en kısa sürede" müzakere masasına oturacağını duyurdu. Netanyahu, "Lübnan'ın İsrail ile doğrudan müzakere açılması yönündeki tekrarlanan çağrıları doğrultusunda dün kabineye en kısa sürede Lübnan ile doğrudan müzakerelere başlanması talimatını verdim" dedi.

Netanyahu, görüşmelerin Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve İsrail ile Lübnan arasında barışçıl ilişkilerin tesisi üzerine yoğunlaşacağını belirtti.