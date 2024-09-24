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Netanyahu'dan Lübnan açıklaması: Saldırılara devam edeceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'da Hizbullah'a karşı saldırılarını sürdüreceklerini belirtti.

AA
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Netanyahu'dan Lübnan açıklaması: Saldırılara devam edeceğiz
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Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu, İsrail ordusuna ait bir istihbarat üssünü ziyaret etti.

Yetkililerden bilgi alan Netanyahu, ziyaret sonrası yaptığı görüntülü açıklamada, Lübnan'da Hizbullah'a karşı saldırılarını sürdürecekleri mesajını verdi.

Konuşmasında Hizbullah'ı hedef alan Netanyahu, İsrail'in dünden bu yana süren saldırıları nedeniyle on binlerce kişinin yerinden edilmesine ve 50'si çocuk, 95'i kadın olmak üzere 558 kişinin hayatını kaybetmesine rağmen "Lübnan halkıyla değil Hizbullah ile savaştıklarını" iddia etti.

İsrail'in Lübnan’a dünden itibaren düzenlediği saldırılarda 558 kişi öldü

İsrail ordusu, 23 Eylül sabahından bu yana Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 50'si çocuk, 95'i kadın 558 kişinin öldüğünü, 1835 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelere göç dalgası devam ediyor.

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