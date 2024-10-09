Netanyahu'dan Lübnan'a tehdit: "Sonu Gazze gibi olur"

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Lübnan'ın "Gazze'ye dönebileceği" tehdidinde bulundu.

Açıklama, İsrail ordusunun Lübnan'a daha fazla asker sevk etmesinin ve ülkenin güneyine yönelik tahliye emirlerinin sahil bölgelerini de kapsayacak şekilde genişletilmesinin ardından geldi.

Lübnanlılara seslendiği video mesajda Netanyahu, "Gazze'de gördüğümüze benzer yıkım ve acılara yol açacak uzun bir savaşın pençesine düşmeden önce Lübnan'ı kurtarma fırsatınız var" dedi. İsrail lideri, "Lübnan halkı, size söylüyorum: Ülkenizi Hizbullah'tan kurtarın ki bu savaş sona ersin" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamadan kısa süre önce Lübnan'dan İsrail'e 85 roket atıldı. Hizbullah İsrail'in liman kenti Hayfa'yı hedef aldıklarını belirtti. Örgüt ayrıca Lübnan bombalanmaya devam ederse İsrail'de yerleşim yerlerine daha fazla roket saldırısı düzenleme tehdidinde bulundu.

Lübnan'ın güneyinde operasyon alanını genişleten İsrail denizden de operasyon başlatmaya hazırlanıyor. İsrail ordusunun önceki gün yaptığı "Denizden ve plajlardan uzak durun" çağrısının ardından bölgede balıkçılık faaliyetleri durdu. Sidon kentinde balık pazarları alışılmadık şekilde sessizleşti.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın bugün gerçekleşmesi planlanan ABD ziyareti ertelendi. Gallant'ın ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile İran'ın füze saldırısına verilecek yanıtı görüşmesi bekleniyordu.

İsrail basınına göre Başbakan Netanyahu Gallant ülkeden ayrılmadan kabinenin bu konuda bir karar vermiş olmasını istedi.

Gün içinde ABD Başkanı Joe Biden'ın Netanyahu ile bir telefon görüşmesi yapması da bekleniyor. Haber ajansı Reuters'a bilgi veren bir kaynak görüşmede İran'a saldırı konusunun ele alınacağını söyledi.

İran geçen hafta İsrail'e yaklaşık 180 füze fırlatmış, resmi açıklamaya göre saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail bu saldırıya yanıt olarak İran'ın nükleer veya petrol tesislerini hedef alma tehdidinde bulunuyor. Biden yönetimi ise böyle bir saldırıya, İran'dan yeni bir karşı saldırıyı tetikleyebileceği ayrıca enerji fiyatlarını artıracağı gerekçesiyle karşı çıkıyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi altyapıya yönelik bir saldırı hâlinde karşılık vereceklerini söylemişti.