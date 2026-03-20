Netanyahu'dan 'savaş ne zaman biter' sorusuna yanıt

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ve ABD'nin İran yönelik savaşına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Yabancı basının da yer aldığı toplantıda Netanyahu, İran'ı Hürmüz Boğazı'nı kapatarak dünyaya şantaj yapmaya çalışmakla suçlayarak, "Bu işe yaramayacak. İsrail, kendi yöntemleriyle, istihbaratla ve başka araçlarla Hürmüz Boğazı'nı açmaya yönelik Amerikan çabasına yardım ediyor" dedi.

ABD'yi savaşa İsrail'in sürüklediği söylemini reddeden Netanyahu, "Gerçekten Başkan Trump'a birilerinin ne yapacağını söyleyebileceğini mi düşünüyorlar? Başkan Trump, kararlarını her zaman ABD için neyin iyi olduğunu düşünerek verir" dedi.

Netanyahu, İran'ın nükleer silah edinmesine izin verilmemesi gerektiğini kendisine Trump'ın söylediğini ifade ederek, "İkna edilmeye ihtiyacı yoktu" iddiasında bulundu.

Netanyahu, "O anı seçmek ve o ana ulaşmak İran halkına kalmış bir şey. Havadan devrim yapılamaz. Bunu yalnızca havadan yapamazsınız. Havadan birçok şey yapabilirsiniz ve biz de yapıyoruz ama bir kara unsuru da olmak zorunda. Bu kara unsuru için birçok ihtimal var ama bütün ihtimalleri sizinle paylaşmayacağım" dedi.

Savaşın ne zaman sona ereceğine ilişkin bir soruya Netanyahu, "Nükleer programı darmadağın etmek istiyoruz ve bunu yapıyoruz. Bunların ulaşılabilir hedefler olduğunu düşünüyorum ama bunun üzerine bir takvim ya da kronometre koymayacağım. Ulaşılması gereken hedeflerimiz olduğunu düşünüyorum ve gün saymıyoruz" cevabını verdi.

Netanyahu, "Bence yapılması gereken şey, Hürmüz Boğazı ve Babülmendep Boğazı gibi dar boğazlardan geçmek yerine alternatif güzergahlar oluşturmaktır. Böylece petrol akışı için boru hatları, gaz boru hatları Arabistan yarımadası üzerinden batıya, İsrail'e kadar, Akdeniz limanlarımıza kadar gider ve bu boğaz sıkışma noktalarını sonsuza kadar ortadan kaldırmış oluruz" iddiasında bulundu.

Netanyahu, "Bu savaşın insanların düşündüğünden çok daha hızlı sona ereceğini de öngörüyorum" dedi.

ABD Başkanı Trump'ın bugün İsrail'in, İran'ın gaz sahalarına yönelik saldırısından hoşnut olmadığını söylemesine ilişkin bir soruya Netanyahu, "Birincisi İsrail, gaz tesisi konusunda kendi başına hareket etti. İkincisi, Başkan Trump, bizden gelecekteki saldırıları ertelememizi istedi ve biz de bekliyoruz. İran rejiminin çatırdadığına dair herhangi bir işaret var mı? Çok sayıda işaret var" dedi.

Netanyahu, "Peki size şu anda İran'daki rejimin çökeceğini taahhüt edebilir miyim? Size söyleyebileceğim şey, rejimin çökmesi için gerekli şartları oluşturmaya çalıştığımız olacaktır. Fakat İran rejimi ayakta kalabilir. Kalmayabilir de. Ayakta kalırsa çok daha zayıf olacak" iddiasında bulundu.

Bu savaşa ABD'yi ikna etmek için Washington yönetimini yanılttıkları suçlamasına gönderme yapan bir soruya Netanyahu, "Ben kimseyi yanıltmadım. İran'ın nükleer programını geliştirmesini, bunu yer altına taşımasını ve ABD'ye nükleer başlıklı füzeler fırlatabilecek hale gelmesini önleme gerekliliği konusunda Başkan Trump'ı ikna etmeme gerek yoktu. Bunu kendisi anladı. Bunu bana o açıkladı" dedi.

Netanyahu, Lübnan ile ilgili soru üzerine, "Savaş planlarımızı açıklayamam. Lübnan'da gelecek için planlarımız var. Açıkça söylemek gerekirse, bir numaralı çabamız İran'a yönelik" dedi.