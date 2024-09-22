  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Netanyahu'dan tehdit videosu geldi! "Mesajı alacaktır"
Takip Et

Netanyahu'dan tehdit videosu geldi! "Mesajı alacaktır"

İsrail Başbakanı Binyami Netanyahu, Lübnan’a düzenledikleri saldırıların ardından yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz birkaç gün içinde Hizbullah'ı hayal bile edemeyeceği bir dizi saldırıyla vurduk” dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Netanyahu'dan tehdit videosu geldi! "Mesajı alacaktır"
Takip Et

İsrail ile Hizbullah arasında karşılıklı saldırılar sürerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu geçtiğimiz günlerde Lübnan’da onlarca kişinin ölümüne yol açan saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Video açıklamasında konuşan Netanyahu, “Geçtiğimiz birkaç gün içinde Hizbullah'ı hayal bile edemeyeceği bir dizi saldırıyla vurduk” ifadelerini kullandı.

"Hizbullah mesajı alacaktır"

Düzenledikleri saldırılarla Hizbullah’a mesaj gönderdiklerini söyleyen Netanyahu, “Eğer Hizbullah mesajı almadıysa, size söz veriyorum, mesajı alacaktır. Yerlerinden edilen kuzeydeki sakinlerimizi güvenli bir şekilde evlerine geri döndürmeye kararlıyız. Hiçbir ülke kendi sakinlerine, şehirlerine roket atılmasına müsamaha gösteremez. İsrail Devleti de buna müsamaha gösteremez” dedi. Netanyahu “İsrail'in güvenliği yeniden tesis etmek için gereken her şeyi yapacağını” vurguladı.

Kocaeli'de freni boşalan TIR denize düştüKocaeli'de freni boşalan TIR denize düştüGündem

 

MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiMSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiGündem

 

Dünya
Gazze'deki hava saldırısında 22 Filistinli yaşamını yitirdi
Gazze'deki hava saldırısında 22 Filistinli yaşamını yitirdi
Güney Afrika'ya kar yağdı! Hayat felç oldu
Güney Afrika'ya kar yağdı! Hayat felç oldu
İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Eski Mossad Başkanı: Netanyahu hükümeti, Gazze'deki esirlerin ölmesi ve intikam politikasını seçti
Eski Mossad Başkanı: Netanyahu hükümeti, Gazze'deki esirlerin ölmesi ve intikam politikasını seçti
X, Brezilya'da geri adım attı
X, Brezilya'da geri adım attı
ABD'nin Alabama eyaletinde silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
ABD'nin Alabama eyaletinde silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var