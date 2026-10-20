Netanyahu’dan Trump’a: Bitirmemiz gereken bir iş var

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sanal medya hesabından ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesinin videosunu yayımladı.

Netanyahu, İsrail’de 27 Ekim'de yapılacak seçimlerde kendisine destek verdiği için Trump'a teşekkür ederek, “Donald bitirmemiz gereken bir iş var. Bunu siz de söylediniz ve bunu birlikte bitireceğiz. Bunu başka kimse yapmayacak” ifadelerini kullandı.

Netanyahu’ya seçimlerde desteğini açıkladığı metni bizzat kendisinin kaleme aldığını kaydeden Trump ise “Sen bir savaşçısın. Kendi ülken ve muhtemelen diğer bazıları tarafından haksızlığa uğradın. Ezici bir zafer kazanacağını düşünüyorum. Yanımda görmek istediğim adam sensin, Bibi” diye konuştu.