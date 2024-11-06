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Netanyahu'dan Trump'a tebrik mesajı: 'Tarihi dönüş'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan eden Donald Trump için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihin en büyük geri dönüşünü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Netanyahu'dan Trump'a tebrik mesajı: 'Tarihi dönüş'
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan eden Donald Trump için sosyal medya hesabından tebrik mesajı paylaştı.

Netanyahu paylaşımında, "Sevgili Donald ve Melania Trump, tarihin en büyük geri dönüşünü tebrik ediyorum. Beyaz Saray'a tarihi dönüşünüz, ABD için yeni bir başlangıç ve İsrail ile ABD arasındaki büyük ittifaka güçlü bir yeniden bağlılık sunuyor. Bu büyük bir zafer!" ifadelerini kullandı.

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