Netanyahu'dan Trump'a teşekkür

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'a "Hamas'a yoğun diplomatik baskı yaptığı" için teşekkür etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de ateşkes sağlanmasının ardından bugün açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'a "Hamas'a yoğun diplomatik baskı yaptığı" için teşekkür eden Netanyahu, daha sonraki aşamalarda "Hamas'ın silahsızlandırılacağını ve Gazze'nin askerden arındırılacağını" iddia etti.

Başbakan Netanyahu, mevcut anlaşmanın daha önce mümkün olduğu iddialarını reddederek, "Hamas, biz Gazze Şeridi'nin derinliklerinde kalırken tüm rehinelerimizi serbest bırakmayı asla kabul etmedi" ifadelerini kullandı.

"Şu aşamada rehinelerimizi kurtarmaya odaklandık" diyen Netanyahu, "Herkesi mümkün olan en kısa sürede bulmak için çalışacağız ve bunu karşılıklı sorumluluğun kutsal bir görevi olarak yerine getireceğiz" dedi.

"Dünya liderliği ve rehineleri geri getirmek amacıyla planı hazırlamak için gösterdiği çabaları"ndan dolayı Trump'a teşekkür eden Netanyahu, Trump'ın bir kez daha İsrail halkına dostluğunu kanıtladığını sözlerine ekledi.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner'a, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve müzakere ekibine de teşekkür eden İsrail Başbakanı, zorlukların devam ettiğini dile getirdi.

