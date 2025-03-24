Netanyahu'dan Türkiye konulu acil toplantı kararı: Çatışma ihtimali kaçınılmaz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Türkiye ile olası bir çatışma konusunda endişe duyduğu ve bu durumu görüşmek üzere güvenlik yetkilileriyle acil toplantı yapacağı iddia ediliyor. Netanyahu ve üst düzey yetkililerin Türkiye ve İsrail arasında bir çatışmanın 'kaçınılmaz' olabileceği değerlendirmesini yaptığı öne sürülürken, Netanyahu'nun Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığını engellemek için çözüm önerileri üzerinde duracağı belirtildi.

Türkiye'nin Suriye'deki artan etkisi

Netanyahu'nun, Suriye'deki gelişmeler üzerine güvenlik yetkilileriyle bir toplantı düzenleyeceği açıklandı. İsrailli yetkililerin, toplantıda Türkiye'nin Suriye'deki artan etkisinin bölgesel dengeler üzerindeki olası sonuçlarını değerlendirmesi bekleniyor.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, toplantıda özellikle Suriye'deki Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te çökmesinin ardından Türkiye'nin bölgede kazandığı etki masaya yatırılacak. Gazete, Netanyahu ve bürokratların Türkiye ile İsrail arasında bir çatışma olasılığına kesin gözüyle baktığının altı çizildi.

Netanyahu'nun Suriye endişesi

İsrail'in Kanal 12 televizyonu'nun haberinde, Netanyahu'nun, Suriye'deki yeni yönetim ile Türkiye arasında yaşanan yakınlaşmayı 'endişeyle izlediği' bildirildi. Toplantıda, Türkiye'nin Suriye'deki artan varlığı ve bunun bölgesel güvenliğe olası etkileri ele alınacak.

İsrail merkezli Walla haber sitesi, Suriye yönetiminin Türkiye ile ileri düzeyde görüşmeler yürüttüğünü öne sürdü. Habere göre, Suriye, ekonomik ve askeri yardım karşılığında Humus iline bağlı Tedmur (Palmira) bölgesindeki bir askeri üssü Türk ordusuna devretmeyi planlıyor. Bu durumun, İsrail için ciddi bir endişe kaynağı olduğu belirtildi.

İsrail ordusu, Suriye'deki Baas rejiminin çöküşünün ardından bölgedeki askeri operasyonlarını artırdı. Golan Tepeleri'ndeki işgal alanını genişleten İsrail, rejimden kalan askeri altyapıyı hedef almaya devam etti. İddialara göre, daha önceki güvenlik toplantılarında, Suriye'de Türkiye ile İsrail'in karşı karşıya gelme ihtimalinin yüksek olduğu değerlendirmesi yapıldı.