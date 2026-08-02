Netanyahu'nun eşi hakkında çalışanlara yönelik ırkçılık ve şiddet iddiası: Ben ülkenin baş psikoloğuyum, sen ise otistiksin

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İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna konuşan ve tam adının gizli tutulmasını isteyen eski çalışan "Y", Batı Kudüs'teki başbakanlık konutunda görev yaptığı dönemde Sara Netanyahu'nun kendisine ve diğer personele kötü muamelede bulunduğunu açıkladı.

Y, Sara Netanyahu'nun konutta görev yapan Doğu kökenli Yahudi (Mizrahi) ve yabancı çalışanlara karşı açık bir önyargıyla yaklaştığını, onlara ikinci sınıf insan muamelesi yaptığını savundu.

Temizlik standartlarından memnun kalmadığı bahanesiyle Sara Netanyahu'nun kendisini üç kez sert şekilde ittiğini anlatan eski çalışan, ileri derecede otistik bir oğlu bulunduğunu ve Sara Netanyahu'nun kendisine "Ben ülkenin baş psikoloğuyum, sen ise otistiksin" diyerek hakaret ettiğini söyledi.

Afrikalı çalışana ırkçı muamele

Sara Netanyahu'nun Afrikalı bir kadın çalışana da açıkça ayrımcılık yaptığını dile getiren Y, söz konusu çalışanın, konuta her girişinde üzerindeki kıyafetleri çıkarmaya ve kendisi için özel olarak hazırlanan giysileri giymeye zorlandığını anlattı.

Y, Sara Netanyahu'nun su molası vermesine dahi izin vermediği Afrikalı çalışana son kullanma tarihi geçmiş yemeklerin verilmesi talimatını diğer personele ilettiğini aktardı.

Sara Netanyahu'nun takıntılı ve istifçi olduğu iddiası

Y, Sara Netanyahu'yu ayrıca temizlik konusunda aşırı talepkâr, takıntılı ve istifçi olmakla suçladı.

Y, Sara Netanyahu'nun yapılan temizliği beğenmediğinde kendisine üç kez fiziksel şiddet uyguladığını, ayrıca konuta her girişinde ellerini sabunla yıkayıp yıkamadığını bizzat kontrol ettiğini belirtti.

Sara Netanyahu'nun çalışanların halılara basmasına da kesinlikle izin vermediğini aktaran Y, kuru temizlemeden gelen kıyafetlerin askılara asılmadan önce her bir askının mendille silinmesinin zorunlu tutulduğunu dile getirdi.

Y, bu kuralı bir keresinde tam olarak uygulayamadığı iddiasıyla Sara Netanyahu'nun Başbakan'a ait bir takımı askılıktan alarak yere fırlattığını ve ek temizlik masrafını kendisine ödeteceğini söyleyerek bağırdığını ileri sürdü.

Kendisinden onay alınmadan çöp atıldığı gerekçesiyle hakarete uğradıklarını dile getiren eski çalışan Y, Başbakan'ın çöpe attığı eşyaların dahi Sara Netanyahu tarafından tek tek incelendiğini öne sürdü.

Y, yemek sonrasında her çatal ve bıçak takımının bulaşık makinesine konulmadan önce üç ayrı ıslak mendille silindiğini, yıkama sırasında kırılan her bardak için kendisinden ücret talep edildiğini ve yerlerin de bebek mendilleriyle temizlendiğini anlattı.

Netanyahu'nun konutunda bulunan yaklaşık 400 çift ayakkabının ıslak mendille silinmesinin istendiğine işaret den Y, ancak temizlerken ellerini ayakkabıların içine soktuğu takdirde azar işittiğini de sözlerine ekledi.

Yair Netanyahu'nun da fiziksel şiddet uyguladığı iddiası

Netanyahu konutunun eski çalışanı Y, yalnızca Sara Netanyahu'yu değil, çiftin oğlu Yair Netanyahu'yu da fiziksel şiddet uygulamakla suçladı.

Kanal 12'ye konuşan Y, Yair Netanyahu'nun çarşaflarının yıkanmadığı bahanesiyle kendisini iterek fiziksel şiddet uyguladığını söyledi.

Öte yandan Y, çalışan haklarına aykırı olarak uzun zaman fazla mesai yapmaya zorlandığını da sözlerine ekledi.