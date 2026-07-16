Netanyahu'nun eşine ömür boyu koruma sağlanacak... İsrail İç İstihbarat Teşkilatı açıkladı

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre, Adalet Bakanı Yariv Levin başkanlığındaki Şabak'tan Sorumlu Bakanlar Komitesi, Netanyahu'nun ailesine koruma sağlanması talebini onayladı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, eşi Sara ve çocukları Yair ile Avner'e sağlanan Şabak korumasının uzatılmasını talep ederken, İsrail iç istihbarat servisi, konuya ilişkin karşı görüş bildirdi. Buna rağmen Netanyahu'nun baskı yaptığı Şabak Direktörü David Zini, Başbakan'ın ailesinin korunmasının uzatılmasına ilişkin talepte bulundu.

Zini'nin talebi Şabak'tan Sorumlu Bakanlar Komitesi tarafından onaylandı ve Sara Netanyahu'ya ömür boyu, Yair ve Avner'e ise 5 yıl boyunca Şabak'ın koruma sağlamayı sürdürmesine karar verildi.

Haberde ayrıca, geçen yıl komitenin İsrailli bazı bakanların korunması konusunda yurtdışındaki önlemlerin artırılmasını da onayladığı aktarıldı.

İsrail basını, Netanyahu'nun 27 Ekim'de yapılması planlanan seçimleri kaybetmesi halinde ailesine sağlanan devlet korumasının uzatılması için baskı yaptığını kaydetmişti.