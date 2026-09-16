Netanyahu'nun koalisyon planı tartışma yarattı: Ben-Gvir'den sert çıkış

İsrail'de yaklaşan erken genel seçimler öncesinde Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi ile Itamar Ben-Gvir'in liderliğindeki Yahudi Gücü Partisi arasında görüş ayrılığı yaşandığı bildirildi. 27 Ekim'de yapılması planlanan erken genel seçim tarihinin netleşmesinin ardından, Ben-Gvir'in kurulacak olası yeni koalisyonda yer alıp almayacağı konusunda taraflar arasında anlaşmazlık ortaya çıktı.

Netanyahu'nun Ben-Gvir ile görüştüğü iddiası

İsrail merkezli Kanal 12'nin haberinde, Netanyahu'nun Ben-Gvir ve Likud Milletvekili Tally Gotliv ile bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü. Haberde, Netanyahu'nun görüşmede Yahudi Gücü Partisi'nin kurulacak bir sonraki koalisyon hükümetinde yer alacağı yönünde güvence verdiği iddia edildi. Ancak Yahudi Gücü Partisi bu iddiaları reddetti.

Yahudi Gücü Partisi tarafından yapılan açıklamada, son haftalarda Ben-Gvir ile Netanyahu arasında herhangi bir görüşme gerçekleşmediği ve bu yönde bir mesaj iletilmediği belirtildi. Parti ayrıca Netanyahu'nun çeşitli çevrelere, Yahudi Gücü Partisi'nin yeni hükümette yer almayacağını söylediğini ileri sürdü. Açıklamada, Netanyahu'nun Ben-Gvir yerine Yeş Atid/Yashar çizgisindeki Gadi Eisenkot'u koalisyon ortağı olarak görmek istediği iddiasına da yer verildi.

Ben-Gvir'den Netanyahu'ya tepki

Ben-Gvir de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Netanyahu'ya tepki gösterdi. Ben-Gvir, Yahudi Gücü Partisi'nin Netanyahu'ya Likud içerisindeki bazı isimlerden daha sadık olduğunu savundu. Ayrıca kendisinin Gadi Eisenkot ile değiştirilmesine yönelik girişimleri eleştirdi.

İsrail 27 Ekim'de sandığa gitmeye hazırlanıyor

İsrail'de 120 sandalyeli meclisin üyelerini belirlemek üzere genel seçimlerin 27 Ekim'de yapılması planlanıyor. Ülkede nispi temsil sistemi uygulandığı için hükümetlerin kurulması partiler arasındaki koalisyon anlaşmalarına dayanıyor. Bu nedenle seçim öncesinde partiler arasındaki ittifak ve koalisyon ilişkileri hükümet oluşumu açısından önem taşıyor.