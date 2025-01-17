Netanyahu'nun ofisinden açıklama: İsrail Güvenlik Kabinesi ateşkesi onaylamak için toplandı
İsrail Başbakanlık Ofisi, Gazze'de ateşkes ve rehine takası anlaşmasına varıldığını, güvenlik kabinesinin anlaşmayı görüşmek ve onaylamak için toplandığını açıkladı.
İsrail ve Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve rehine takası anlaşmasına varılması için Mısır, Katar ve ABD'nin arabuluculuğunda yürütülen müzakerelere ilişkin olarak İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ofisinden açıklama yapıldı.
Kabine anlaşmaya nihai onayı vermek için toplandı
İsrail Başbakanlık Ofisi, kabinenin anlaşmaya nihai onayı vermek için toplandığını söyledi. İsrail Güvenlik Kabinesi'nin toplantısı başlarken, Hamas'tan da "İsrail'in ateşkes anlaşmasının şartlarına uymaması nedeniyle ortaya çıkan engeller, arabulucuların çabalarıyla ortadan kalktı." açıklaması geldi.
Esirler 19 Ocak'ta serbest bırakılmaya başlanacak
İsrail Başbakanlık Ofisi, İsrail hükümeti ve güvenlik kabinesinin ateşkes anlaşmasını onaylaması durumunda sürecin planlandığı gibi yürütüleceği ve esirlerin 19 Ocak'ta serbest bırakılmaya başlanacağını kaydetti.
Hamas anlaşmaya bağlı olduklarını belirtmişti
Dün, İsrail Başbakanlık Ofisi, Hamas'ın daha fazla taviz koparmak için son dakika kriz çıkardığını iddia ederek, sorun çözülene kadar kabinenin anlaşmayı onaylamak için toplanmayacağını açıklamıştı. Hamas ise, anlaşmaya bağlı olduklarını belirtmişti.