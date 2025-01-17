Netanyahu'nun ofisinden açıklama: İsrail Güvenlik Kabinesi ateşkesi onaylamak için toplandı

İsrail ve Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve rehine takası anlaşmasına varılması için Mısır, Katar ve ABD'nin arabuluculuğunda yürütülen müzakerelere ilişkin olarak İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ofisinden açıklama yapıldı.

Kabine anlaşmaya nihai onayı vermek için toplandı

İsrail Başbakanlık Ofisi, kabinenin anlaşmaya nihai onayı vermek için toplandığını söyledi. İsrail Güvenlik Kabinesi'nin toplantısı başlarken, Hamas'tan da "İsrail'in ateşkes anlaşmasının şartlarına uymaması nedeniyle ortaya çıkan engeller, arabulucuların çabalarıyla ortadan kalktı." açıklaması geldi.

Esirler 19 Ocak'ta serbest bırakılmaya başlanacak

İsrail Başbakanlık Ofisi, İsrail hükümeti ve güvenlik kabinesinin ateşkes anlaşmasını onaylaması durumunda sürecin planlandığı gibi yürütüleceği ve esirlerin 19 Ocak'ta serbest bırakılmaya başlanacağını kaydetti.

Hamas anlaşmaya bağlı olduklarını belirtmişti

Dün, İsrail Başbakanlık Ofisi, Hamas'ın daha fazla taviz koparmak için son dakika kriz çıkardığını iddia ederek, sorun çözülene kadar kabinenin anlaşmayı onaylamak için toplanmayacağını açıklamıştı. Hamas ise, anlaşmaya bağlı olduklarını belirtmişti.