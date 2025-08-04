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Netanyahu'nun oğlu Katar Emiri ve annesini hedef aldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, İsrail ve Hamas arasında arabuluculuk yapan Katar'ın Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ve annesi Moza bint Nasır'ı hedef alarak, "Al Thani ve annesi günümüzün Hitler ve Goebbels'idir" dedi.

Haber Merkezi
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Netanyahu'nun oğlu Katar Emiri ve annesini hedef aldı
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, tartışmalı bir açıklamaya daha imza attı. Netanyahu, İsrail ve Hamas arasında arabuluculuk yapan Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ve annesi Moza bint Nasır'ı hedef aldı. Netanyahu, "Katar, 1930'lar ve 1940'lardan beri görülmemiş bir antisemitizm dalgasının arkasındaki ana güçtür. Katar, günümüzün Nazi Almanyasıdır. Katar'ın Yahudilere ve Yahudi devletine yönelik on yıllardır süren karalama kampanyası ve bu kampanyaya milyarlarca dolarlık finansal destek sağlaması nedeniyle dünyadaki tüm Yahudiler büyük tehlike altındadır" dedi.


Netanyahu, Katar Emiri Al Thani'yi Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'e, Al Thani'nin annesi Moza bint Nasır'ı ise Nazi Almanyası'nın Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'e benzeterek, "Katar Emiri Al Thani ve annesi Moza bint Nasır günümüzün Hitler ve Goebbels'idir" dedi.

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