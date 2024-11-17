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Netanyahu'nun özel konutuna işaret fişeği atıldı

İsrail emniyeti, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Kayserya kentindeki özel konutuna 2 işaret fişeği atıldığını duyurdu.

AA
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Netanyahu'nun özel konutuna işaret fişeği atıldı
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İsrail polisi ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'ten yapılan ortak açıklamada, Başbakan Netanyahu'nun İsrail'in kuzeyindeki Kayserya'daki özel konutunun bahçesine 2 işaret fişeğinin düştüğü belirtildi.

Açıklamada, atılan işaret fişeklerinin bahçeye düştüğü ancak hasar meydana gelmediği ve Netanyahu ailesinin konutta olmadığı aktarıldı.

Polis ve Şin-Bet olaya ilişkin soruşturma başlattığını duyururken "tehlikeli bir tırmanışa işaret eden vahim olayı" kınadıklarını duyurdu.

Lübnan'dan 19 Ekim'de fırlatılan İHA, İsrail'in kuzeyindeki Kayserya kentinde Netanyahu'nun konutuna isabet etmişti.

Saldırı sırasında Netanyahu ve eşi Sara'nın konutta olmadığı açıklanırken, evin yatak odasının camında ufak hasar oluşmuştu.

Hizbullah, Netanyahu'nun konutuna düzenlenen İHA saldırısını üstlenmişti.

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